◇パ・リーグ日本ハム０―２オリックス（2025年9月5日京セラD）日本ハムが敗れ、ついに自力Vの可能性が消滅した。首位ソフトバンクに優勝マジック「18」が初点灯。ゲーム差も3に広がった。長い一日となった。午前10時半に東京駅出発予定の新幹線が台風15号の影響で遅れ、11時40分に出発したが、静岡駅で運転を見合わせて停車。午後3時に運転が再開され、静岡駅を出発し、午後5時20分に新大阪駅に到着。京セラドーム