◇プロ野球パ・リーグ オリックス 2-0 日本ハム(5日、京セラドーム)日本ハムはオリックスとの3連戦の初戦で、完封負けを喫しました。前日に千葉でのナイターゲームを終えていた日本ハム。この日大阪へ移動するも、台風に伴う強雨の影響で新幹線が遅れ、到着が遅延しました。これを考慮し、試合も1時間30分遅れの19時30分にスタートしました。この日は4回まで両チーム無得点と投手戦の展開に。しかし5回、日本ハムの先発・北山亘基