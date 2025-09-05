５日、西昌衛星発射センターから打ち上げられた「長征３号Ｃ」。（西昌＝新華社配信／王胤傑）【新華社西昌9月5日】中国は5日午前10時34分（日本時間同11時34分）、宇宙環境観測や関連技術試験に主に用いられる衛星「試験29号」を搭載した運搬ロケット「長征3号C」（上段は遠征1号）を四川省の西昌衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。長征シリーズのロケット打ち上げは今回で59