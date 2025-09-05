今夏の移籍市場ではFWの補強が中心だったマンチェスター・ユナイテッド。ベンヤミン・シェシュコ、マテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモの3人を獲得した。一方で課題とされていたMFの補強はゼロ。少なくとも冬までは現有戦力で戦うことになる。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユナイテッドは夏のマーケットでアトレティコ・マドリードのMFコナー・ギャラガー獲得を目指していたよ