政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。今回のゲストは、衆議院議員の齋藤健氏（前編）です。【タイムテーブル】00:00イントロ01:41参院選の｢総括｣をどうみている？08:24消費税を下げられない最大の理由10:10なぜ､世代間で支持政党に差が？12:52トップの責任をどう考えるのか19:10自民党がガバナンスの効かない政党に？22:21総裁選の前