吉本新喜劇の「吉本新喜劇座員総選挙２０２５開票イベント」が５日、大阪・なんばグランド花月で開催された。昨年まで３年連続で１位を獲得していたアキが殿堂入りし、今年は９３人の座員が立候補。総投票数は、過去３回を上回る史上初の１１０万票を集めた。栄えある１位には、１１万票以上を集めた山田花子が選ばれ「まさか座長を差し置いて…」と、アキを除く１０位の吉田裕、４位の酒井藍、３位のすっちーを抜いて大喜び。