◇ラグビー女子Ｗ杯イングランド大会１次リーグＣ組第３戦日本―スペイン（７日、イングランド）女子日本代表は、７日にスペインとの１次リーグ最終戦を迎える。５日は試合登録メンバーが発表され、レスリー・マッケンジーＨＣと、フランカー長田いろは（アルカス熊谷）主将が会見。今大会初白星に向け、長田は「サクラフィフティーンの強みを出して、勝ちたい」と意気込みを語った。Ｗ杯で初の８強進出を目指した日本は