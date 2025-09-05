◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―１広島（５日・甲子園）阪神は広島に６ー１で勝利。２位の巨人は中日に敗れたものの、３位のＤｅＮＡがヤクルトに勝ったため、阪神の優勝マジックは３となった。早ければ７日にも２リーグ制以降最速のリーグＶが決まる。◆阪神最短Ｖは７日阪神は広島を下して優勝マジックを３に減らした。最短Ｖは７日。阪神は６、７日に２連敗しなければ、２位・巨人と３位・ＤｅＮＡの結果次第で優勝が決ま