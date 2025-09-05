土屋アンナのマネージャーでもある母が、ステージ4のすい臓がんで余命宣告されていたと告白。毎年胃の検査を受けたにもかかわらず発見が遅れたと明かした。【映像】1年間で13キロ減…自慢の黒髪を剃り上げた土屋アンナの母9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ