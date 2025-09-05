強い結婚願望を持つ女性芸能人に辛口婚活アドバイザーが痛烈ダメ出し。「恋愛しにきちゃダメ」と婚活スイッチへの切り替えを訴えた。【映像】婚活アドバイザーに痛烈ダメ出しされる45歳女性芸能人9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、