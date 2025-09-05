ＲＩＺＩＮは５日、都内で記者会見を開き、「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１２ｉｎＫＯＢＥ」（１１月３日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）の対戦カードとして、萩原京平（２９）＝ＳＭＯＫＥＲＧＹＭ＝と秋元強真（１９）＝ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝のフェザー級マッチを発表した。萩原は朝倉未来（３３）とのリベンジマッチを求めてアピールしていたが、それに対し朝倉門下生である秋元が因縁をつけ