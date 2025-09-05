５日のフジテレビ「酒のツマミになる話」には、煌めき☆アンフォレントの鈴木Ｍｏｂ．が登場した。ＴＶｅｒ限定で配信された新人発掘のオーディション回「ＨＡＮＡＲＥ」に出演していたメンバーの１人で、見事に爪痕を残して地上波の正規回に初降臨した。鈴木は「清純派アイドルをやらせてもらってます」と自己紹介。「ＨＡＮＡＲＥ」でも共演しているオズワルドの伊藤俊介が「とにかく風呂に入らないアイドル」と追加情報を