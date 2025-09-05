カーリング女子で２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ、吉田知那美が５日に自身のインスタグラムを更新。「平日の午前中。洗車場は貸し切り」などと記し、真っ青な空の下で愛車を洗車したと報告した。投稿した写真では白のトヨタ・ランドクルーザー７０のフロントバンパーに腰かけ、洗剤を手にする吉田の姿が。白Ｔシャツに黒ショーロパンツ姿の吉田がボンネットに背中を預けるように伸びをして空を見上げる写真もあった。