８回に登板して延長１０回まで無失点に抑えたＥＮＥＯＳ・加藤＝東京ドーム◆ＥＮＥＯＳ１−２ＪＦＥ東日本（延長１１回タイブレーク）第９６回都市対抗野球大会第９日は５日、東京ドームで２回戦２試合と準々決勝１試合が行われ、ＥＮＥＯＳ（横浜市）はＪＦＥ東日本（千葉市）に延長十一回タイブレークの末、１―２で敗れた。ＥＮＥＯＳは二回に瀬戸西の適時打で１点を先制したが、七回に同点に追い付かれた。十回からの延長