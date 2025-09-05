◇パ・リーグ西武5―3ロッテ（2025年9月5日ベルーナD）寝違えによる首痛でベンチ入りメンバーを外れた源田に代わり、急きょスタメン出場した滝沢が今季3度目の猛打賞と活躍した。3回1死で中前打。ここは得点にはつながらなかったが、4回2死一塁では右翼線二塁打を放って1番・西川の右前適時打で同点のホームイン。さらに同点の6回は無死二塁での二塁内野安打でチャンスを広げ、2番・平沼の決勝打につなげた。「ずっ