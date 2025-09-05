陸上の世界選手権東京大会が１３日に開幕する。約２００の国・地域から２０００人以上の選手が参加する見通し。東京では１９９１年以来、３４年ぶりの開催となる。国立競技場を主会場とする大舞台で、熱戦の主役となりそうな日本代表を紹介する。男子２０キロ競歩山西利和（２９・愛知製鋼）２０１９年ドーハ大会、２２年オレゴン大会で２度の世界一に輝き、２大会ぶりの頂点に挑む今大会。「これまでの３回とは違うものかな