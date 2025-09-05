上海沃蘭特航空技術でこのほど、電動垂直離着陸航空機（eVTOL）VE25エンジニアリングシミュレーターのテストパイロット訓練がスタートした。中国新聞網が伝えた。これは国内初の専門級エンジニアリングシミュレーターで、eVTOLのエンジニアリング試験、耐空性の検証、飛行訓練など全産業チェーンの発展に貴重なデータを提供すると期待されている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）