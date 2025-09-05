佐賀県くらしの安全安心課は5日、インスタグラムで同日午後3時ごろから、同県の公式キャラクター”マニャー”のなりすましアカウントから、フォローリクエストとともにマニャーぬいぐるみ当選を装った連絡が送られる事案が発生しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。偽アカウントの名前は「 koutsuumanya_ 」で、リンク先をクリックするように表示されるが、決して対応しないよう注意喚起している。