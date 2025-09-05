福岡県警宗像署は5日、宗像市の女性が持つ携帯に同日、＋1から始まる番号から不審なメッセージが届いたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。記載されていた番号に電話したところ「東京であなたの名前で携帯電話番号が契約されている。警視庁捜査二課に電話するように」など指示されたという。