【ワシントン＝淵上隆悠】米紙ニューヨーク・タイムズは５日、米海軍特殊部隊「ＳＥＡＬＳ（シールズ）」が２０１９年初頭、北朝鮮に金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記（当時は党委員長）の通信を傍受できる電子装置を設置しようとしたが失敗したと報じた。トランプ米大統領が承認した極秘任務だったが、上陸の過程で漁船に見つかり、乗っていた民間人数人を殺害した上、撤退したという。同紙は関係者２０人以上への取