◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽１次ラウンド日本４―１イタリア（５日・沖縄セルラー那覇）イタリアとの１次ラウンド初戦に臨んだ日本は４―１で勝利した。３回１死満塁から、奥村頼人（横浜）が押し出しの四球を選んで先制。６回には１死一、三塁から守備が乱れて同点に追いつかれたが、直後に迎えた２死満塁の攻撃で藤森海斗（明徳義塾）の投ゴロが相手の失策を誘発