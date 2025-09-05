◇プロ野球パ・リーグ オリックス-日本ハム(5日、京セラドーム)オリックスの岩嵜翔投手が、最速158キロの直球など圧巻のピッチングを披露しました。場面はオリックスの2点リードで迎えた8回。先頭で打席に迎えた俊足の五十幡亮汰選手には死球を当ててしまい、出塁を許します。さらに続く矢澤宏太選手にも初球のフォークをとらえられ、ライトへのヒットを浴びました。これで迎えたノーアウト1、3塁の場面。3番・水谷瞬選手には4球す