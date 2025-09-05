Youtuber「東海オンエア」のてつや（31）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身がプロデュースする愛知県岡崎市内の宿泊施設「ほてる小胗津」が台風15号の影響で営業休止することを謝罪した。宿泊施設の公式Xで「【本日の営業休止のお知らせ】台風の影響により、現在当ホテルは安全に営業を行える状況ではございません。このため、本日の営業を休止し、復旧に向けて鋭意対応を進めております」と営業休止を伝えた