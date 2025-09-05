人気アニメ「鬼滅の刃」の甘露寺蜜璃役などで知られる声優の花澤香菜（36）が5日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。大好きなことを明かした。「飲みに行きましょう」と誘われた際の行動について話題となり、花澤は「連絡待っちゃいますね」とした。続けて「日程を…相談事があるとか、本当に話したいことがある時は絶対に（日程を）聞いてくれる。だから、そこまで待っちゃう。怖いから」と伝え