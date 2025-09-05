「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）広島は初回に１点先制した直後、先発の森が大山の満塁本塁打や投手の大竹にもタイムリーを浴びるなど、２四球に５長短打を集中されて一挙６失点。この日の敗戦で今季優勝の可能性が完全になくなり、７年連続Ｖ逸が決まった。９月５日でのＶ逸決定は新井政権下では最速。試合とに新井監督は「今は残りの試合も少なくなってきているので、１戦１戦それを全力で頑張りたい。全部終わって