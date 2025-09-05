川崎鷹也が、全国13都市を巡り約3万人を動員するホールツアー＜まだ夢の中＞の追加公演として、2026年春に大阪城ホールと日本武道館にてW公演を行う、＜川崎鷹也 追加公演2026 「まだ夢の中 -大阪城ホール＆日本武道館-」＞の開催を発表した。今回のツアータイトル「まだ夢の中」というタイトルには、“色んなステージに呼んで頂けるようになったけど、未だにどこか夢の中にいる様な気がする。今年のツアーもきっと、後から思い出