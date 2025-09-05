テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）が５日に放送され、冒頭で歌手・橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝読み方同じ）さん（享年８２）が４日午後１１時４８分、死去したことを報じた。橋さんの代表曲「いつでも夢を」が流れる中、大越健介キャスターが「歌手の橋幸夫さんが亡くなりました。昨日のことだったそうです。８２歳でした」とまず報じると「橋幸夫さんは今年５月にアルツハイマー型認知症