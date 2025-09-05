左から：ダイイチ 次長の柳下元紀氏、神奈川大学道用ゼミの大久保樹氏、同 粟野友結氏、同 徳永彩七氏、Nature Innovation Group COOの勝連滉一氏“環境共生社会”の共創を目指すヨコハマ未来創造会議は、神奈川大学道用ゼミをメンバーに加え、ダイイチと共創した「“地産地環”暑熱対策×アップサイクルプロダクト開発」の発表会を9月3日に開催した。発表会では、今回の共創プロジェクトで開発・製作した「フード付きTシャツ＆ポ