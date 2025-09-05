今、サッカー界では少年時代から国を渡ることが一般的なものになり、ビッグクラブのアカデミーには各地から優秀な人物が集まっている。今回は『Planet Football』から「他のアカデミーから引き抜かれた経験を持っている、信じられないワンダーキッズたち」の一部をまとめてご紹介する。リオ・ングモハ所属クラブ：リヴァプールかつて所属していたアカデミー：チェルシーリヴァプールアカデミーの最新鋭スター候補生は、プレミアリ