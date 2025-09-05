離婚届を出しながら同居を続けるカップルもいれば、婚姻を継続したまま別居に踏み切るカップルもいる。誰もが快適に過ごせるよう、話し合いながら落ち着くところに落ち着くのが一番いいのかもしれない。【マンガ】夫婦だけれど“あえて”一緒に住まない。結婚16年、子ども1人、「円満別居」という選択夫の単身赴任を経験して29歳の時に、3年間の交際を経て1歳年上の男性と結婚したミサさん（45歳）。31歳で長女を授かった半年後、