今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。中国・雲南省の「トラックが無人で暴走運転手は猛ダッシュ」についてです。◇中国・雲南省の大通り。「車が制御不能に！」すぐあとを追いかける運転手。実は、トラックが無人のまま走り出してしまったのです。必死に追いかける運転手。ただ、なかなか距離は縮まりません。そして、トラックは電柱などに衝突し停車しました。運転手を取り残して暴走したトラック。地元当