フェンシングの男子フルーレ代表でパリ五輪金メダリストの松山恭助が５日、自身のインスタグラムを更新。先月結婚を発表した妻でフェンシング女子エペでポーランド代表経験もあるイェグリンスカ・アレクサンドラとのウエディングフォトを公開した。純白ドレス姿の妻と顔を寄せ合う写真や、妻のシングルショットを公開。コメント欄などではその妻の美貌に「おとぎ話のプリンセスみたい」、「奥様も素敵」、「お姫様やん」との声