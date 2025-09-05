５日のテレビ朝日「ミュージックステーション」には、藤井風が登場した。初出演の藤井はトップバッターとして「Ｈａｃｈｉｋō」を披露。モノクロなデザインのスタジオで歌い始めたが実は同所での歌唱は収録で、実際は渋谷の路上をバスで走行しているサプライズ演出があった。渋谷との生中継に切り替わり、タイトルの由来とみられる駅前のハチ公近くを進みながら歌唱。ゲリラライブ状態となり、たまたま通りかかった人た