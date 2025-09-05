５日の中日戦（バンテリン）に先発し８回２安打１失点と好投も、４敗目を喫した巨人・山崎伊織投手（２６）がネット上でトレンド入り。巨人ファンが黒星に悲痛の叫びを挙げた。１発に泣いた。自己最多の１１勝を目指して先発マウンドに上がった山崎は、初回を３者連続空振り三振に仕留めると、４回まで三者凡退とパーフェクトピッチング。だが５回一死走者なしからボスラーに右翼スタンドへ先制ソロを叩き込まれて１点を献上し