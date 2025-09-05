阪神は、５日の広島戦（甲子園）に６―１で逆転勝利。優勝マジックを１減らして「３」とした。前日４日の中日戦（バンテリン）まで１８打席無安打に倒れていた大山悠輔内野手（３０）が、目覚めの一発を放った。１点を先制された直後の初回だった。森下の適時打ですぐさま同点に追いつき、なおも無死満塁で打席を迎える。制球が定まらない鯉先発・森の初球のチェンジアップを完璧に捉えた。聖地の夜空に高々と舞い上がっ