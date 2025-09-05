歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が肺炎のため、都内の病院で4日午後11時48分に亡くなったことが5日、分かった。82歳。所属する夢グループが発表した。◇◇◇今月1日に所属する夢グループの石田重廣社長（67）が「私の顔も分からなくなっている」と説明していたが、あまりにも早い訃報に驚いている。橋さんをインタビューしたのは、今から16年前の09年2月。橋さんは65歳だった。母親