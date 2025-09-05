歌手・橋幸夫さんの訃報が５日に発表されたのを受け、日本歌手協会会長の歌手・田辺靖雄がお悔やみのコメントを寄せた。日本歌手協会では副会長を務めた先輩の橋さんの訃報に、田辺は「デビューの頃から本当にご一緒することが多くて、数年前までテレビ局でお会いしても『元気かい〜？』と声をかけていただきました。病状のことなどをニュースなどで聞いておりましたが、まさかこんな早く旅立ってしまうとは」と悔やんだ。橋さ