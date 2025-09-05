タレントのマツコ・デラックスが５日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。同じタイミングでケガをした共演の有吉弘行と“ケガ談義”に花を咲かせる一幕があった。腰を亜脱臼したマツコと足の小指を骨折した有吉。有吉がマツコの発症した腰の亜脱臼について「初めて見た、あんな病名」と言うと、マツコは「相撲取りとかがなるんじゃない？骨盤の骨と足の骨を結んでる関節、腰でも股関節