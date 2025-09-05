◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）中日・柳裕也投手が６回４安打無失点で３勝目を挙げた。好投手・山崎との投げ合い。打線は４回まで走者すら出せず、８回を２安打に封じられたが「（山崎は）いまセ・リーグで最高のスターター。先に点を取られないように」と、５回のボスラーの１２号ソロで奪った虎の子の１点を守った。６回２死満塁では中山をカーブで一ゴロに打ち取り、最大のピンチを脱出。「