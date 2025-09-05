◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―１広島（５日・甲子園）阪神・畠世周投手が移籍後初の甲子園登板を果たした。５点リードの８回に登板。先頭・中村奨を二ゴロ、ファビアンに左前打を浴びたが、小園を右飛、モンテロを三ゴロに封じた。「初タテ（ジマ）ですからね。めちゃくちゃうれしいですね。ちょっと球速が出なかったというのは課題です。何試合も投げられるように、あと数試合しかないですけど、１試合でも多く投げたいなと