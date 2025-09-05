◆パ・リーグ西武５―３ロッテ（５日・ベルーナドーム）粘りの投球が勝利を呼び込んだ。西武・高橋光成投手は６回まで７安打３失点して毎回走者を出しながらも要所を締めると、打線が援護。「野手の皆さんのおかげで粘ることができました」と６勝目を挙げ、バックに感謝した。「出力は出ていた」と振り返るように速球は自身最速タイの１５５キロを記録したが３回、上田に真ん中高めの１５２キロ速球をバックスクリーンへ運ば