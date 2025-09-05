「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ−１８野球ワールドカップ」に出場中の高校日本代表は６日、宿敵・韓国との一戦に臨む。予告先発が発表され、日本は沖縄尚学の２年生左腕で今夏の甲子園優勝に貢献した末吉良丞、韓国は最速１５７キロを誇る１８８センチの長身右腕、パク・ジュンヒョンがマウンドに立つ。イタリアとの初戦を終えて末吉は「世界と戦うとなると、こういうロースコアになるんだと思いまし