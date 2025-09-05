過去に配信し反響があったものを再編成しています。いもやまようみん(@mamayoubi)さんによる『出産で人生初の骨折をした話』第7話をごらんください。 無事に出産を終えた田中さん。赤ちゃんと対面し感動の涙を流します。この瞬間に8時間耐えた陣痛のことも忘れてよろこびます。ですが、ひとつ気になることが…。いきんだ瞬間の「ポキッ」という音は何だったのだろうかと不思議に思いつつも、この時はまだわかりませんでした。