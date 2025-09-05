◇セ・リーグ巨人0―1中日（2025年9月5日バンテリンD）巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は「球速も落ちずに投げてくれたんでね。今日はなかなかなんて言うのかな。打順まわってきても代える気持ちはなかったんで」と8回2安打1失点好投で敗戦投手となった山崎伊織投手（26）の力投をねぎらった。山崎は8回を85球の省エネ投球で2安打1失点と今季初完投。だが、打線の援護に恵まれず、自身初となるシーズン11勝目を逃