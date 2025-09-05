元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。プロ野球元阪神の糸井嘉男氏（44）とのやり取りが反響を呼んでいる。熱心なタイガースファンで知られる山本。この日、阪神が広島に勝利したことを受け「M2です、か#阪神タイガース」と投稿。この投稿に同球団のスペシャル・アンバサダー（SA）を務める糸井氏が反応。「ベイスターズが対象なのでM3です！か」と指摘。山本は「3かー