「第32回WBSCU18ベースボールワールドカップ」の大会本部は5日、大会2日目となる6日の予告先発投手を発表した。韓国戦の日本の先発投手は、末吉良丞（2年＝沖縄尚学）に決まった。末吉は沖縄尚学のエース左腕として今夏甲子園大会で日本一を達成し、日本唯一の2年生として出場している。地元・沖縄の声援も味方に大一番の先発に臨むことが決まった。