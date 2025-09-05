【MLB】パイレーツ 5ー3 ドジャース（9月4日・日本時間5日／ピッツバーグ）【映像】衝撃の164キロ豪速球（実際の様子）ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したパイレーツ戦で6回、球場の空気を一変させる“剛腕ショー”が繰り広げられた。マウンドに立ったのはルーキー右腕エンリケス。メジャーキャリア14度目の登板で放った一球が、怪物スキーンズのこの日の最速をも超える衝撃の数字を叩き出した。ドジャ