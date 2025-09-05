トリンプ・インターナショナル・ジャパンから「小さくしたいブラ」シリーズの秋冬新作が登場しました。9月3日（水）より全国店舗と公式オンラインストアで販売開始。今回の新作は「無理なく着やせ」と「揺れずにキープ」の2タイプ。フェミニンな花モチーフや機能的な構造で、バストのボリュームに悩む女性を美しくサポートします。毎日のコーディネートをすっきり見せたい方にお