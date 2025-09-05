タイの議会で前首相の失職に伴う首相指名選挙が行われ、新たな首相に野党の党首を務めるアヌティン氏が選ばれました。タイでは8月29日、憲法裁判所が、カンボジアとの国境問題の対応で倫理規定違反があったとして、ペートンタン前首相に解職命令を出しペートンタン氏は失職しました。これを受けて5日、タイの下院で首相指名選挙が行われ、新たな首相に野党第2党「タイの誇り党」の党首を務めるアヌティン氏（58）が選ばれました。