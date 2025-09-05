わが子から言われた「縁を切る」との言葉。親にとってこれほど心が締め付けられる言葉があるでしょうか。実際にこの言葉を娘さんから投げかけられて、途方に暮れている今回の投稿者さん。一体なぜ、そんな状況になってしまったのでしょうか？『高校生の娘から「縁を切る」と言われてます』娘さんから「うちはあまりにも過保護」と言われてしまった投稿者さん。「これ以上ひどくなるなら家出をするし、高校をやめて縁を切る」とまで